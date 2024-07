Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagmittag im Minus

So entwickelt sich Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 132,82 EUR ab.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 132,82 EUR ab. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 132,36 EUR ab. Bei 133,74 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 63.407 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 27.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,82 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 23,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,47 Prozent.

Für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,21 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 163,89 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,76 EUR gegenüber 0,59 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,83 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,76 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2025 erwartet.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,59 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

