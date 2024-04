Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 164,02 EUR nach oben.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 164,02 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 165,26 EUR. Mit einem Wert von 163,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 191.198 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 27.03.2024 markierte das Papier bei 172,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2023 Kursverluste bis auf 120,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 36,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,42 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 176,38 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 2,13 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 22.886,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 20.644,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.05.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,66 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

