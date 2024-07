Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) macht am Freitagmittag Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 132,86 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 132,86 EUR. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 133,04 EUR zu. Bei 133,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 73.776 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 172,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.03.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 30,08 Prozent Luft nach oben. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 9,50 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,21 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 163,89 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,76 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,59 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 12,83 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q2 2024 wird am 30.07.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 30.07.2025.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,59 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

