Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 133,54 EUR ab.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 133,54 EUR nach. Bei 133,36 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 133,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 75.628 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,82 EUR) erklomm das Papier am 27.03.2024. Mit einem Zuwachs von 29,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 120,24 EUR. Mit einem Kursverlust von 9,96 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,22 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE (ex EADS) 1,80 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 161,33 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 1,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,00 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 15,90 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 29.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,41 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

