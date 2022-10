Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verteidigt am Mittwochvormittag Tendenz

Zum Vortag unverändert notierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie um 09:22 Uhr im XETRA-Handel bei 93,84 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 94,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging bis auf 93,54 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 93,85 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.269 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2022 auf bis zu 121,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,53 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 141,82 EUR.

Am 28.07.2022 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Mit einem Umsatz von 12.000,00 EUR, gegenüber 14.177,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,36 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2022 terminiert. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 01.11.2023 werfen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,95 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

