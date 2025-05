Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE verliert am Mittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Airbus SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 158,98 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,3 Prozent auf 158,98 EUR. In der Spitze fiel die Airbus SE-Aktie bis auf 158,22 EUR. Mit einem Wert von 161,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 74.128 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 177,36 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 11,56 Prozent Luft nach oben. Am 09.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbus SE-Aktie liegt somit 27,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,61 EUR. Im Vorjahr hatte Airbus SE 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 180,50 EUR an.

Airbus SE ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,01 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 0,76 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,54 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 12,83 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Airbus SE am 30.07.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Airbus SE möglicherweise am 05.08.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Airbus SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,56 EUR je Aktie.

