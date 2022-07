Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies um 14.07.2022 16:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 99,52 EUR abwärts. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 99,17 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 100,36 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 271.096 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 05.01.2022 markierte das Papier bei 121,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 17,79 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 88,92 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 148,64 EUR.

Am 04.05.2022 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Airbus SE (ex EADS) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 12.000,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.460,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q2 2022 wird am 28.07.2022 erwartet. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 27.07.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 5,10 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com