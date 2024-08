Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 134,92 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 134,92 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 135,24 EUR aus. Bei 135,22 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 3.236 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,82 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,09 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (120,24 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 10,88 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,22 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 161,33 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,34 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 16,00 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,90 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 29.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,41 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Zuversicht in Paris: CAC 40 beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone

Börse Paris: CAC 40 gibt nachmittags nach

Freundlicher Handel: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Nachmittag steigen