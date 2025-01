Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) präsentiert sich am Mittwochmittag fester

So entwickelt sich Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 156,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:46 Uhr 0,4 Prozent auf 156,60 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 156,62 EUR aus. Bei 155,82 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 82.958 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,36 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.10.2024 auf bis zu 124,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 25,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,10 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 164,33 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Am 30.10.2024 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,24 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 15,69 Mrd. EUR gegenüber 14,90 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 20.02.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 12.02.2026.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

