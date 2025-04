Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Dienstagnachmittag höher

Airbus SE im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 140,60 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Airbus SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 140,60 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbus SE-Aktie bisher bei 141,24 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 138,50 EUR. Bisher wurden heute 405.887 Airbus SE-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 177,36 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE-Aktie somit 20,73 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2024 (124,74 EUR). Mit Abgaben von 11,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Airbus SE seine Aktionäre 2024 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,61 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 178,86 EUR je Airbus SE-Aktie an.

Airbus SE veröffentlichte am 20.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,07 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,85 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 24,72 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 22,89 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 30.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Airbus SE-Anleger Experten zufolge am 06.05.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

