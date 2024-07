Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) büßt am Montagvormittag ein

Kursentwicklung

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 132,92 EUR ab.

Um 09:06 Uhr fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 132,92 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 132,56 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 133,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.518 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,02 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,24 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 9,54 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Airbus SE (ex EADS)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,21 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 163,89 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,76 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,59 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 12,83 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 11,76 Mrd. EUR umgesetzt.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 30.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

