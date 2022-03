Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Anleger greifen bei Airbus SE (ex EADS) zu

Zuletzt ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 105,40 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX, der bei 14.260 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 106,48 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 105,84 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 166.166 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 05.01.2022 markierte das Papier bei 121,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,32 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 144,83 EUR. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 6,92 EUR im Jahr 2023 aus.

Airbus SE (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium.

Lockheed Martin-Aktie klettert: Regierung beschafft F-35-Tarnkappenjets für die Bundeswehr

HENSOLDT, Rheinmetall und Co: Welche Rüstungsaktien jetzt profitieren

Airbus-Aktie gewinnt: Airbus legt bei Auslieferungen im Februar deutlich zu - Verkauf von Augsburger Standort abgesagt

