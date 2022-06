Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) verzeichnet am Donnerstagmittag Verluste

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im XETRA-Handel um 16.06.2022 12:22:00 Uhr um 3,1 Prozent auf 93,68 EUR nach. In der Spitze büßte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 93,20 EUR ein. Bei 96,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 171.988 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (121,06 EUR) erklomm das Papier am 05.01.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 22,62 Prozent zulegen. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 90,32 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 3,72 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 148,08 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 04.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,55 EUR, nach 0,46 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 12.000,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 10.460,00 EUR umgesetzt.

Am 28.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 27.07.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 6,98 EUR im Jahr 2023 aus.

