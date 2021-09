Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) gewinnt an Fahrt

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt in Grün und gewann 2,7 Prozent auf 115,26 EUR. Bei 115,26 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 113,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 43.543 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2021 bei 120,92 EUR. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.09.2020 bei 57,87 EUR.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 131,50 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 4,95 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Airbus SE (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium.

