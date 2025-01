Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Freitagmittag fester

Airbus SE (ex EADS) im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 160,06 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 160,06 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 160,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 158,04 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 68.438 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,82 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 7,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 124,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,13 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 164,33 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,24 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 15,69 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 20.02.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 12.02.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,13 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

