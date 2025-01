Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) legt am Nachmittag zu

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 161,06 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 161,06 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 161,40 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 158,04 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 367.308 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,30 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.10.2024 auf bis zu 124,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 22,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,13 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 164,33 EUR.

Am 30.10.2024 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,24 EUR gegenüber 1,02 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,69 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) einen Umsatz von 14,90 Mrd. EUR eingefahren.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 20.02.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 12.02.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,13 EUR fest.

