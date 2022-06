Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) am Freitagnachmittag fester

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte um 17.06.2022 16:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 96,00 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 96,97 EUR aus. Bei 93,63 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 780.833 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (121,06 EUR) erklomm das Papier am 05.01.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 20,70 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (90,32 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 148,08 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 04.05.2022 vor. Das EPS wurde auf 1,55 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,72 Prozent auf 12.000,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.460,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 28.07.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 27.07.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 6,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

