Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) fällt am Mittwochmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 132,50 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 132,50 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 132,26 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 132,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 60.866 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 23,33 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,24 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 9,25 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,19 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 160,33 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 25.04.2024 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbus SE (ex EADS) ein EPS von 0,59 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 12,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,07 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,45 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Verluste in Paris: CAC 40 fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück

Airbus legt nach Gewinnwarnung wohl Sparprogramm auf - Airbus-Aktie dennoch etwas tiefer

Handel in Paris: CAC 40 schwächelt nachmittags