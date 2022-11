Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gibt am Donnerstagvormittag nach

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,3 Prozent auf 114,08 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 113,86 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 114,90 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 7.752 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 121,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 5,77 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.10.2022 bei 86,53 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 31,84 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 145,00 EUR.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 28.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,51 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 13.309,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 10.518,00 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 16.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 4,99 EUR je Aktie aus.

