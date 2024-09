Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Mittag nordwärts

So bewegt sich Airbus SE (ex EADS)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 130,16 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:46 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 130,16 EUR. Bei 130,34 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 129,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 21.367 Aktien.

Am 27.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,82 EUR an. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 24,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 120,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 8,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Airbus SE (ex EADS) seine Aktionäre 2023 mit 1,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 162,67 EUR an.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 30.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,34 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,00 Mrd. EUR – ein Plus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 15,90 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 30.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 29.10.2025 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 5,32 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

