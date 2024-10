Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 140,76 EUR abwärts.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 140,76 EUR ab. Bei 140,70 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 140,86 EUR. Bisher wurden via XETRA 8.117 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,78 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,24 EUR am 24.10.2023. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 14,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,19 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE (ex EADS) 1,80 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 159,22 EUR.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 30.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,00 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 29.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,25 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

