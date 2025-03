Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 171,82 EUR.

Mit einem Kurs von 171,82 EUR zeigte sich die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel um 09:07 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 172,14 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging bis auf 171,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 171,48 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22.928 Stück gehandelt.

Bei 177,36 EUR markierte der Titel am 03.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 3,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 124,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 27,40 Prozent Luft nach unten.

Für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,61 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 174,00 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 20.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 3,07 EUR gegenüber 1,85 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 24,72 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 22,89 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 06.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2025 6,71 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

