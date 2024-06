Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag behauptet

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 148,16 EUR an der Tafel.

Bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 148,16 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 148,70 EUR. Im Tief verlor die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 147,64 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 148,46 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 81.033 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Bei 172,82 EUR markierte der Titel am 27.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 16,64 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2023 bei 120,24 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Airbus SE (ex EADS) seine Aktionäre 2023 mit 1,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,42 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 179,89 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,76 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,59 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,07 Prozent auf 12,83 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 30.07.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,55 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

