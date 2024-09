Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) präsentiert sich am Nachmittag fester

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 132,26 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 132,26 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 133,14 EUR. Bei 130,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 166.922 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.03.2024 erreicht. 30,67 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 120,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 9,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,20 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 162,67 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024. Airbus SE (ex EADS) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,34 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,00 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 15,90 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 30.10.2024 gerechnet. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 5,31 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

