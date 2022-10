Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gewinnt am Nachmittag an Boden

Um 04:22 Uhr wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 100,64 EUR nach oben. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 101,34 EUR zu. Bei 101,26 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 118.489 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Am 05.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 121,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 16,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 86,53 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 16,31 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 141,82 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 28.07.2022 vor. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12.000,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.177,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 28.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 01.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,96 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie im Plus: Airbus hat weitere Bestellung von Jet2.com erhalten

United Airlines-Aktie steigt: United Airlines plant wohl den Kauf von 100 Langstreckenjets

Erste Schätzungen: Airbus SE (ex EADS) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com