Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 160,76 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 160,76 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 159,18 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 161,36 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 76.187 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 172,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.03.2024). 7,50 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,24 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 25,21 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,40 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 179,38 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024. Airbus SE (ex EADS) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,59 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 12,83 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 11,76 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 30.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,57 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

