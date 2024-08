Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tritt am Mittag auf der Stelle

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Mit einem Wert von 138,52 EUR bewegte sich die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 138,52 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zog in der Spitze bis auf 138,72 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 138,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 138,56 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 37.090 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Bei 120,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 13,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,22 EUR. Im Vorjahr hatte Airbus SE (ex EADS) 1,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 161,33 EUR angegeben.

Am 30.07.2024 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,34 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16,00 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 15,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 30.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 5,41 EUR je Aktie aus.

