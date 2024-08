Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Vormittag seitwärts

So bewegt sich Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 138,46 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 138,46 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 138,56 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 138,12 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 138,56 EUR. Zuletzt wechselten 4.260 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 27.03.2024 auf bis zu 172,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 24,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 120,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,22 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 161,33 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 16,00 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 15,90 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 30.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 29.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,41 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

