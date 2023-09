Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) fällt am Donnerstagnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 125,98 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 2,9 Prozent auf 125,98 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 125,62 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 127,88 EUR. Zuletzt wechselten 103.286 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (138,72 EUR) erklomm das Papier am 25.07.2023. 10,11 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 86,53 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 45,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 140,78 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 26.07.2023. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.900,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 32,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 30.10.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,63 EUR je Aktie belaufen.

