Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 164,10 EUR.

Um 15:50 Uhr wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 164,10 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 164,72 EUR. Bei 163,36 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 102.242 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 27.03.2024 markierte das Papier bei 172,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 124,74 EUR fiel das Papier am 08.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,99 Prozent.

Zuletzt erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,13 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 166,56 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024. Das EPS belief sich auf 1,24 EUR gegenüber 1,02 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 15,69 Mrd. EUR gegenüber 14,90 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 20.02.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.02.2026 erwartet.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,13 EUR je Aktie.

