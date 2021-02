Airbus SE (ex EADS)-Aktie aktuell: Airbus SE (ex EADS) verteidigt Stellung

Bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 91,76 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 92,07 EUR aus. In der Spitze büßte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 90,26 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 90,87 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 49.084 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 132,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.02.2020 erreicht. Am 18.03.2020 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,70 EUR ab.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 105,31 EUR. In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 4,34 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Airbus SE (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium.

