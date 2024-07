Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) macht am Montagvormittag Boden gut

Kurs der Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 132,64 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 132,64 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 132,84 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 132,36 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.078 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 172,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.03.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,29 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 120,24 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 9,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,19 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 160,33 EUR.

Am 25.04.2024 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbus SE (ex EADS) ein EPS von 0,59 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 12,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,07 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2024 erfolgen. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,53 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

