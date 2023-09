Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Mittag tiefer

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 124,40 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 124,40 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 123,66 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 124,76 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 54.203 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 138,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 10,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,53 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,44 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 140,78 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 26.07.2023. Der Umsatz wurde auf 15.900,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.000,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 30.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,63 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

