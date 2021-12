Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) gewinnt an Fahrt

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 108,20 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX, der zurzeit bei 15.457 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 108,78 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 107,52 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 99.950 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 120,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.07.2021 erreicht. Am 29.01.2021 gab der Anteilsschein bis auf 81,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 134,00 EUR. Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 5,17 EUR je Aktie.

Airbus SE (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium.

