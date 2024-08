Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag auf grünem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 140,70 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 140,70 EUR nach oben. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf 140,74 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 139,52 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 62.227 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,82 EUR) erklomm das Papier am 27.03.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 22,83 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,24 EUR am 24.10.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,22 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 161,33 EUR.

Am 30.07.2024 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) 1,34 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,90 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16,00 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 30.10.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 29.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

