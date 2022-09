Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 91,95 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 91,77 EUR. Bei 92,59 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.109 Stück gehandelt.

Am 05.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 121,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 24,05 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 88,92 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2022). Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 3,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 144,73 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 28.07.2022. Mit einem Umsatz von 12.000,00 EUR, gegenüber 14.177,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,36 Prozent präsentiert.

Am 28.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 01.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2022 4,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

