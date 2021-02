Airbus SE (ex EADS)-Aktie aktuell: Airbus SE (ex EADS) mit Verlusten

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 98,58 EUR. Das Tagestief markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 98,20 EUR. Bei 98,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 16.472 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 25.02.2020 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 126,26 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Am 18.03.2020 gab der Anteilsschein bis auf 47,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 104,92 EUR. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,32 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

Airbus SE (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium.

