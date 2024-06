Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 148,40 EUR ab.

Der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 148,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 148,40 EUR. Bei 148,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 4.463 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 27.03.2024 markierte das Papier bei 172,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 16,46 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 120,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 23,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,42 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 178,67 EUR.

Am 25.04.2024 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS lag bei 0,76 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 0,59 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,07 Prozent auf 12,83 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,76 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 30.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 6,53 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

"Dramatisch verbessert": Darum raten Analysten zum Kauf der Palantir-Aktie

Airbus SE (ex EADS)-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung

DAX 40-Papier Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Airbus SE (ex EADS) von vor 5 Jahren abgeworfen