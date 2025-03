Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagmittag stärker

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 170,78 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 2,3 Prozent auf 170,78 EUR. Im Tageshoch stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 171,02 EUR. Bei 167,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 66.380 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 177,36 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 124,74 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 26,96 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,64 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 177,44 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 20.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Airbus SE (ex EADS) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,07 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,85 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,00 Prozent auf 24,72 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.04.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 06.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 6,67 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Euronext-Handel CAC 40 verbucht letztendlich Abschläge

Minuszeichen in Paris: CAC 40 gibt am Montagnachmittag nach

Handel in Paris: CAC 40 klettert mittags