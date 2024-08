Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 140,96 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 140,96 EUR. Bei 141,20 EUR erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 139,84 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.881 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.03.2024 erreicht. Gewinne von 22,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Airbus SE (ex EADS)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,22 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 161,33 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 EUR, nach 1,34 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 16,00 Mrd. EUR gegenüber 15,90 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 30.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 29.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

