Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE tendiert am Mittag schwächer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Airbus SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 182,20 EUR.

Das Papier von Airbus SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 182,20 EUR abwärts. Die Airbus SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 182,04 EUR nach. Mit einem Wert von 183,54 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Airbus SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36.332 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.07.2025 auf bis zu 184,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 124,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE-Aktie 46,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Airbus SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,73 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 186,33 EUR aus.

Airbus SE gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,01 EUR gegenüber 0,76 EUR im Vorjahresquartal. Airbus SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,54 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12,83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Airbus SE-Bilanz für Q2 2025 wird am 30.07.2025 erwartet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2026 erwartet.

Experten taxieren den Airbus SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,46 EUR je Aktie.

