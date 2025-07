Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Airbus SE zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 183,36 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Airbus SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 183,36 EUR zu. Kurzfristig markierte die Airbus SE-Aktie bei 183,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 183,54 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.483 Airbus SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (184,30 EUR) erklomm das Papier am 10.07.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 0,51 Prozent Luft nach oben. Bei 124,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,73 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 186,33 EUR.

Am 30.04.2025 hat Airbus SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 0,76 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 13,54 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,83 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 05.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

