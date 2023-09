Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Airbus SE (ex EADS) im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 124,16 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 124,16 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf 124,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 122,78 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 127.990 Stück.

Bei einem Wert von 138,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.07.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,73 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,53 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 140,78 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 26.07.2023. Umsatzseitig wurden 15.900,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 12.000,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 30.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie sinkt: Airbus-Chef Guillaume Faury gibt offenbar Chefposten ab

Börse Europa in Rot: STOXX 50 fällt letztendlich zurück

MTU-Aktie steigt: MTU-Erholungsversuch geht weiter