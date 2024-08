Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verteuert sich am Dienstagmittag

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 141,46 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 141,46 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 142,06 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 141,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 72.399 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Bei 172,82 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,17 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 120,24 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,22 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 161,33 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 30.07.2024 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Airbus SE (ex EADS) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,34 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 16,00 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 15,90 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 30.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 29.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,41 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

