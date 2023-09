Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) schiebt sich am Nachmittag vor

Blick auf Airbus SE (ex EADS)-Kurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 124,02 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 124,02 EUR zu. Bei 124,14 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 123,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 118.285 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (138,72 EUR) erklomm das Papier am 25.07.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 10,60 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,53 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 30,23 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 140,78 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,50 Prozent auf 15.900,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.10.2024 präsentieren.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

