Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 166,32 EUR zu.

Um 11:48 Uhr ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 166,32 EUR. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 166,38 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 165,04 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 68.948 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 3,76 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,74 EUR am 08.10.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,00 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,15 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 166,56 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024 vor. Es stand ein EPS von 1,24 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE (ex EADS) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 15,69 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 14,90 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 20.02.2025 präsentieren. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,16 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

