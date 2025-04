Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE gewinnt am Vormittag

Blick auf Airbus SE-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 143,00 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Airbus SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 143,00 EUR. In der Spitze gewann die Airbus SE-Aktie bis auf 143,54 EUR. Mit einem Wert von 143,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 87.123 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2025 markierte das Papier bei 177,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE-Aktie damit 19,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 12,77 Prozent könnte die Airbus SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Airbus SE seine Aktionäre 2024 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,59 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Airbus SE-Aktie im Durchschnitt mit 178,00 EUR.

Am 20.02.2025 äußerte sich Airbus SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,76 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE 24,72 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 92,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Airbus SE am 30.04.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Airbus SE-Anleger Experten zufolge am 06.05.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,57 EUR je Aktie in den Airbus SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Luftfahrt-Aktien Airbus, MTU & Co. steigen - Rückenwind durch SAFRAN-Zahlen

Airbus-Aktie in Grün: Saudia ordert bei Airbus zehn A330neo

DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE von vor 5 Jahren eingefahren