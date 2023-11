Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) macht am Nachmittag Boden gut

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 134,68 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere um 15:52 Uhr 0,8 Prozent. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 134,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 133,62 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 78.164 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2023 markierte das Papier bei 138,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 3,00 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.12.2022 (107,04 EUR). Mit einem Kursverlust von 20,52 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 145,38 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023. Das EPS belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 0,85 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 14.897,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 13.309,00 EUR umgesetzt.

Am 15.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,59 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

DAX 40-Papier Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airbus SE (ex EADS) von vor einem Jahr verdient

Airbus-Aktie freundlich: SMBC Aviation ordert weitere 60 Flugzeuge der Airbus-A320neo-Familie

Airbus-Aktie gewinnt: Emirates ordert 15 Airbus A350-900