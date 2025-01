Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Mittwochmittag fester

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 167,62 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 167,62 EUR nach oben. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zog in der Spitze bis auf 168,00 EUR an. Bei 166,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31.434 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 27.03.2024 markierte das Papier bei 172,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 3,10 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 124,74 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 34,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,15 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 166,78 EUR.

Am 30.10.2024 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 15,69 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,90 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 20.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.02.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,16 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

