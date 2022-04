Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Anleger greifen bei Airbus SE (ex EADS) am Vormittag zu

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 104,90 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sogar auf 104,90 EUR. Mit einem Wert von 103,88 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 11.252 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2022 auf bis zu 121,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 13,35 Prozent niedriger. Bei 90,32 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 16,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 146,50 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Am 17.02.2022 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,79 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.994,00 EUR – das entspricht einem Minus von 13,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.751,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 05.05.2022 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q1 2022-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 27.07.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 6,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

